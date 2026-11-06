Резкое ухудшение самочувствия могло предшествовать смертельному падению музыкального критика Сергея Соседова в гостинице Якутии. Его близкие предполагают, что на состояние телеведущего повлияли длительная дорога, перемена погоды и склонность к пониженному давлению. Об этом сообщает kp.ru.

Подруга журналиста Лариса рассказала, что он нередко жаловался на снижение давления, особенно при изменении погодных условий. Незадолго до трагедии Соседов перенёс продолжительный перелёт, после которого ещё около десяти часов добирался до места назначения на автомобиле.

По словам женщины, дополнительной нагрузкой могла стать резкая смена температуры. Из относительно тёплой октябрьской Москвы телеведущий попал в Якутию, где было около трёх градусов мороза. Лариса допускает, что у него могло закружиться голова.

С подобной версией согласна и мать критика Антонина Петровна. Она отметила, что склонность к пониженному давлению есть как у неё самой, так и у младшего сына. Однако подтверждений того, что именно это стало причиной падения Сергея, нет.

Трагедия произошла 23 сентября 2026 года в гостинице Нерюнгри. Соседов приехал в Якутию для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», где должен был возглавить жюри. В результате падения 58-летний телеведущий получил тяжёлую травму головы. Врачи пытались спасти его, однако полученные повреждения оказались смертельными.

Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять следователи. Версия о головокружении остаётся предположением родственников и знакомых, а не установленной медицинской причиной происшествия.

Life.ru разбирает, какие причины падения и смерти Сергея Соседова обсуждались и что подтверждается опубликованными сведениями.

Ранее Life.ru сообщал, что расследование гибели Сергея Соседова привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. После обращения родственников он потребовал доклад о ходе уголовного дела. Близкие телеведущего сомневаются, что следствие учло все обстоятельства происшествия. В частности, приглашённый на телепередачу специалист предположил, что падению могли способствовать нарушения безопасности в гостинице: разная высота ступеней, отсутствие противоскользящих накладок и недостаточное освещение.