Чехия не выдаст российским хоккеисткам визовые исключения для участия в чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который состоится в январе 2027 года в Остраве. Об этом заявил глава МИД республики Петр Мацинка. Более того, дипломат обратился к другим странам Евросоюза с просьбой также не разрешать въезд российской команде через их территорию, сообщает Чешское радио.

Министр пояснил, что действующие ограничения предусматривают возможность предоставления российским спортсменам исключений для получения шенгенских виз. Однако сам Мацинка такой вариант исключил, сославшись на продолжающийся конфликт на Украине.

Глава чешского МИД также выступил против присутствия российского флага и исполнения гимна РФ на международных соревнованиях в Чехии.

Опасаясь, что российские хоккеистки попытаются получить визы через другие государства Шенгенской зоны, министр направил письма коллегам из ЕС. По его словам, он дополнительно связался с каждым из них личными сообщениями.

Мацинка утверждает, что европейские дипломаты поддержали его позицию и пообещали не предоставлять российской команде визовые исключения.

Ситуация обострилась после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона-2026/27, включая юниорский женский турнир в Чехии.

Однако решение спортивного арбитража не отменяет национальные визовые ограничения. Чехия продолжает настаивать, что самостоятельно определяет условия въезда иностранных спортсменов.

Ранее Life.ru сообщал, что чешские власти ещё в начале ноября предупредили о намерении не выдавать визы российским хоккеисткам, несмотря на решение CAS. Чемпионат мира среди девушек до 18 лет запланирован на 8–16 января 2027 года.