Чекунков: Для эвакуации людей со Шпицбергена задействовали судно Морспасфлота

Для эвакуации людей с задержанного судна «Профессор Молчанов» задействовано судно Морспасфлота. Об этом журналистам на ВЭФ сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Половина пассажиров сможет покинуть Шпицберген до середины сентября, остальные — позже.