Чекунков: Для эвакуации людей со Шпицбергена задействовали судно Морспасфлота
Обложка © РИА Новости / Дмитрий Дубов
Для эвакуации людей с задержанного судна «Профессор Молчанов» задействовано судно Морспасфлота. Об этом журналистам на ВЭФ сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Половина пассажиров сможет покинуть Шпицберген до середины сентября, остальные — позже.
«Им будет обеспечено консульское сопровождение. Они вернутся воздухом», — уточнил министр.
Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсена и заявил ему решительный протест.
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