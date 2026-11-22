«Чем больше выпил, тем выше давление»: Кардиолог раскрыла, как энергетики гробят сердце
Кардиолог Перфильева предупредила об опасности энергетиков для сердца
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После энергетика может подняться давление, участиться пульс или сбиться сердечный ритм, предупредила кардиолог и диетолог Ольга Перфильева. По её словам, особенно заметно давление растёт у людей с гипертонией. В среднем из-за кофеина верхнее давление может вырасти на 9–10 мм рт. ст., а нижнее — на 5–6.
«Чем больше энергетика выпил человек и чем выше в напитке содержание кофеина, тем заметнее повышение давления», — пояснила собеседница RT.
Если выпить много энергетика, особенно после бессонной ночи, человек может почувствовать, как сердце то сильно колотится, то будто замирает. Иногда к этим ощущениям добавляется тревога. Медик высказалась против свободной продажи энергетиков, подчеркнув, что для нормальной работы организму нужна обычная питьевая вода.
Ранее стоматолог предупредила, что энергетики могут усиливать сухость во рту, особенно в отопительный сезон. Когда слюны мало, она хуже нейтрализует кислоты, и риск кариеса растёт.