После энергетика может подняться давление, участиться пульс или сбиться сердечный ритм, предупредила кардиолог и диетолог Ольга Перфильева. По её словам, особенно заметно давление растёт у людей с гипертонией. В среднем из-за кофеина верхнее давление может вырасти на 9–10 мм рт. ст., а нижнее — на 5–6.

«Чем больше энергетика выпил человек и чем выше в напитке содержание кофеина, тем заметнее повышение давления», — пояснила собеседница RT.

Если выпить много энергетика, особенно после бессонной ночи, человек может почувствовать, как сердце то сильно колотится, то будто замирает. Иногда к этим ощущениям добавляется тревога. Медик высказалась против свободной продажи энергетиков, подчеркнув, что для нормальной работы организму нужна обычная питьевая вода.