При подозрении на инфаркт миокарда опаснее всего терять время в надежде, что боль пройдёт сама, или пытаться добраться до больницы без помощи врачей. Не менее серьёзную угрозу представляют самолечение, народные методы и незнание правил сердечно-лёгочной реанимации. О пяти распространённых ошибках при оказании первой помощи Life.ru рассказал врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

По словам специалиста, один из главных просчётов — игнорирование тревожных симптомов. Некоторые люди откладывают обращение за помощью, надеясь, что неприятные ощущения исчезнут самостоятельно.

При инфаркте чаще возникает давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, которая может отдавать в руку, спину, шею или нижнюю челюсть. Возможны одышка, холодный пот, тошнота и выраженная слабость. В отличие от боли, связанной с дыхательными движениями или грудной стенкой, ишемическая боль обычно существенно не меняется при глубоком вдохе, повороте туловища или смене положения тела. Человек может пытаться найти удобную позу, но боль сохраняется. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича

При этом врач подчеркнул, что подобные признаки нельзя считать универсальными. У пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом инфаркт иногда протекает без выраженной боли. Поэтому при подозрении на сердечный приступ необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Не менее опасно пытаться самостоятельно добраться до больницы. Во время поездки на автомобиле или такси состояние пациента может внезапно ухудшиться, а рядом не окажется специалистов, способных оказать экстренную помощь.

«Это опасно: инфаркт может осложниться жизнеугрожающей аритмией или внезапной остановкой кровообращения. Бригада скорой помощи может начать мониторинг, зарегистрировать ЭКГ и оказать экстренную помощь при ухудшении состояния», — предупредил реаниматолог.

Отдельно врач предостерёг от бесконтрольного приёма лекарств. Корвалол и валидол не восстанавливают кровоток в коронарных артериях, а нитроглицерин не устраняет тромб и при определённых обстоятельствах может опасно снизить давление. При этом даже уменьшение боли после приёма препарата не исключает инфаркт.

«Аспирин может быть полезен при подозрении на острый коронарный синдром. Взрослому человеку в сознании, способному безопасно глотать, при отсутствии аллергии, активного кровотечения и других противопоказаний можно предложить разжевать 150–300 мг аспирина», — рассказал Ашуров.

При любых сомнениях в возможности приёма препарата следует руководствоваться рекомендациями диспетчера скорой помощи. Главное, чтобы решение о приёме лекарства не задерживало вызов медиков.

Ещё одна распространённая ошибка — попытки облегчить состояние с помощью горячей ванны, алкоголя, прогревания или физических упражнений. Подобные методы не помогают при инфаркте, а дополнительная нагрузка способна усугубить недостаток кислорода в сердечной мышце. Пострадавшему необходимо прекратить активность, принять удобное положение и дождаться врачей. Оставлять его одного, а также давать пищу и напитки не следует.

Особенно важно знать, как действовать, если человек потерял сознание. Если он не реагирует на обращение и не дышит нормально, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, включить громкую связь и начать сердечно-лёгочную реанимацию. Редкие судорожные вздохи также не считаются нормальным дыханием.

«Компрессии грудной клетки у взрослого выполняют с частотой 100–120 в минуту и глубиной 5–6 см. Если доступен автоматический наружный дефибриллятор, необходимо включить его и следовать голосовым инструкциям», — пояснил специалист.

При подозрении на инфаркт медики стремятся как можно быстрее зарегистрировать ЭКГ в 12 отведениях, желательно в течение первых 10 минут после первого медицинского контакта. Для уточнения диагноза также определяют уровень тропонина в крови, при необходимости повторяя анализ. Если выявлен инфаркт с подъёмом сегмента ST, врачи стремятся в кратчайшие сроки восстановить коронарный кровоток, прежде всего с помощью чрескожного коронарного вмешательства.

«В кардиологии есть простое правило: время — это мышца. Поэтому при подозрении на инфаркт лучше один раз вызвать скорую зря, чем один раз решить, что это просто изжога, и опоздать. Сердце, к сожалению, не умеет перезагружаться, как компьютер», — заключил реаниматолог.

Ранее Life.ru рассказывал, что инфаркт может проявляться не только сильной болью в груди, но и неожиданными симптомами, включая боль в зубе, челюсти или животе. Как объяснил кардиолог, неприятные ощущения иногда возникают в руке или под левой лопаткой, из-за чего человек может не сразу распознать опасное состояние.