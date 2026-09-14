«Чем я интереснее фрезеровщика?» Розенбаум отказался от идеи снять фильм о себе

Известный российский певец Александр Розенбаум не хочет становиться инициатором фильма о собственной жизни. По мнению народного артиста России, право на такую картину ещё нужно заслужить.

«Чем я интереснее Вани Иванова, фрезеровщика? Чем я более нужен обществу? Пусть обо мне снимут что-нибудь лет через 30–40, если я этого заслужу», — заявил Розенбаум РИА «Новости».

Артист добавил, что будет благодарен, если в будущем кто-то решит рассказать его историю. Однако стремление знаменитостей самостоятельно заказывать и снимать фильмы о себе он назвал смешным.

13 сентября Розенбаум отметил 75-летие и назвал постоянный труд главным секретом долголетия. По словам музыканта, возраст является состоянием души, которое иногда вступает в конфликт с телом, поэтому работать желательно до конца жизни.

Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде в семье врачей. После школы он поступил в Первый медицинский институт, получил специальность анестезиолога-реаниматолога и около шести лет работал в бригаде скорой помощи. В 1980 году артист оставил медицину и полностью посвятил себя музыке.

За годы творчества он написал свыше 850 песен и стихотворений, выпустил более 30 альбомов. В 1996 году Розенбаум стал заслуженным артистом России, а в 2001-м получил звание народного артиста РФ. Подробнее о его пути от врача скорой помощи до одного из самых узнаваемых авторов-исполнителей страны рассказывал Life.ru.