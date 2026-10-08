Чемпионка мира Семёнова сменила сборную России на Израиль после допингового скандала

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова официально получила разрешение представлять Израиль вместо России. Переход 28-летней спортсменки утвердил исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) на заседании в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее гимнастка собиралась выступать под флагом Армении. Ещё в ноябре 2024 года Life.ru рассказывал о её планах сменить спортивное гражданство. Тогда мать и тренер спортсменки Виктория Текель объясняла, что дочь хочет вернуться на международную арену.

Однако весной 2026 года Семёнова переехала в Израиль. В июне она рассказала изданию Israel Hayom, что решение связано с её семейными корнями. Дедушка спортсменки был евреем, а сама Александра призналась, что давно чувствует связь с этой страной. В Израиле она присоединилась к клубу «Маккаби Бней-Аиш», где совмещает тренировки с работой с юными гимнастками.

Главные достижения Семёновой пришлись на 2014 год. Тогда она завоевала золото чемпионата мира в турецком Измире в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. На первенстве Европы в Баку россиянка выиграла ещё две золотые и одну серебряную медаль. Однако уже в 2015 году она выбыла из основного состава национальной команды.

Позднее в карьере гимнастки произошёл допинговый скандал. С 12 ноября 2018 года по 11 ноября 2020-го Семёнова отбывала двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в пробе фуросемида. Это мочегонное средство включено в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства как диуретик и маскирующий агент.

Ранее Life.ru сообщал, что World Gymnastics разрешила российским гимнастам вернуться на международные турниры под национальным флагом и с гимном. Решение приняли в мае 2026 года, сняв ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов. Уже в августе российская сборная выступила на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии, завоевав несколько медалей, в том числе золото в командном многоборье.