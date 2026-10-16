Чемпионка России по лыжным гонкам Маслакова получила нейтральный статус

Чемпионка России по лыжным гонкам Елизавета Маслакова получила разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Вместе с 22-летней спортсменкой допуск получила ещё одна россиянка — Алёна Плечёва. Кроме того, федерация одобрила заявки трёх представителей персонала: Виталия Агавы, Юрия Виноградова и Владимира Жуля.

Маслакова является одной из перспективных российских лыжниц. В сезоне-2024/25 она завоевала золото чемпионата России, выиграв масс-старт на 50 километров классическим стилем.

Решение FIS позволит спортсменкам участвовать в международных турнирах сезона-2026/27 при соблюдении установленных федерацией требований. Россияне и белорусы могут выступать только в индивидуальных дисциплинах и без национальной символики.

Возможность возвращения на мировую арену появилась у российских лыжников 2 сентября, когда FIS объявила о допуске нейтральных атлетов. Спустя три недели организация утвердила процедуру подачи заявок. Ранее разрешение получили, в частности, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Алина Пеклецова и другие спортсмены.