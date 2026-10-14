«Через наши трупы»: Посол РФ оценил готовность Сикорского пожертвовать жизнью ради санкций

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов резко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, пообещавшего не допустить возвращения Москве замороженных активов. В беседе с «Газетой.Ru» дипломат обратил внимание на слова польского министра о том, что вернуть средства удастся лишь «через наши трупы».

«Сикорский хочет умереть ради этого? Мы не можем его остановить. Мне кажется, он сам распоряжается своей жизнью», — заявил Долгов.

При этом российский дипломат отдельно подчеркнул, что не призывает к убийству руководителя польского внешнеполитического ведомства. По его словам, если Сикорский сам выражает готовность умереть ради сохранения ограничений на российские средства, это его личное решение.

Ранее Life.ru сообщал, что Сикорский выступил против возвращения России замороженных на Западе миллиардов. Польский министр признал, что вопрос дальнейшего использования этих средств остаётся сложным. При этом Лондон и Варшава призвали Евросоюз ускорить принятие соответствующего решения. На территории объединения заблокировано около 210 миллиардов евро российских государственных активов, значительная часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгийские власти опасаются юридических и финансовых последствий возможной конфискации.