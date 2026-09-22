Чёрный дым накрыл Одессу из-за крупного пожара в окрестностях города

Густой чёрный дым накрыл Одессу из-за пожара в окрестностях города, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Власти начали проверять качество воздуха.

«Над городом виден чёрный дым. Это последствия пожара в Одесском районе. Задействованы все соответствующие службы. Идёт проведение замеров качества атмосферного воздуха», — написал Лысак.

Причину возгорания глава администрации не уточнил, но этой ночью под огнём ВС РФ оказались Киев, а также Днепропетровская, Полтавская и Одесская области. При этом украинское издание «Страна» сообщило о мощном взрыве и сильном задымлении в районе въезда в Одессу.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы. По данным Минобороны России, также был поражён склад боеприпасов в Петровке примерно в 38 километрах севернее города.