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Опубликовано 22 сентября, 06:31

Чёрный дым накрыл Одессу из-за крупного пожара в окрестностях города

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Густой чёрный дым накрыл Одессу из-за пожара в окрестностях города, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Власти начали проверять качество воздуха.

«Над городом виден чёрный дым. Это последствия пожара в Одесском районе. Задействованы все соответствующие службы. Идёт проведение замеров качества атмосферного воздуха», — написал Лысак.

Причину возгорания глава администрации не уточнил, но этой ночью под огнём ВС РФ оказались Киев, а также Днепропетровская, Полтавская и Одесская области. При этом украинское издание «Страна» сообщило о мощном взрыве и сильном задымлении в районе въезда в Одессу.

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Ранее Life.ru сообщал об ударе по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы. По данным Минобороны России, также был поражён склад боеприпасов в Петровке примерно в 38 километрах севернее города.

Больше новостей об обстановке на Украине — в разделе «Украина» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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