В Индонезии четверым рыбакам пришлось объединить усилия, чтобы вынести на берег огромную голову глубоководной акулы. Останки морского хищника обнаружили у острова Ломбок, а кадры необычной находки вызвали споры в соцсетях — некоторые пользователи решили, что видео создано искусственным интеллектом. Об этом сообщает Need To Know.

В Индонезии рыбаки выловили огромную голову шестижаберной акулы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ projecthiu

Чтобы справиться с тяжёлой добычей, мужчины привязали голову акулы к двум деревянным шестам, подняли конструкцию на плечи и понесли в прибрежную деревню. Очевидцы с удивлением наблюдали за процессией, а запись быстро распространилась в Интернете.

Ролик опубликовала природоохранная организация Project Hiu, которая занимается защитой акул в Индонезии. После появления обвинений в использовании нейросетей представители проекта подтвердили подлинность кадров. По их словам, рыбаки действительно поймали тупорылую шестижаберную акулу.

Этот вид относится к древней группе глубоководных хищников. Такие акулы могут вырастать более чем до 4,5 метра в длину и весить свыше 900 килограммов. Исследования показывают, что днём они обычно держатся на глубине более 450 метров, а ночью могут подниматься примерно до 200 метров в поисках пищи.

В Project Hiu подчеркнули, что подобные случаи показывают необходимость поиска альтернативных источников дохода для местных рыбаков. Организация помогает им переходить от промысла акул к экологическому туризму, чтобы сохранить популяции морских хищников и одновременно обеспечить жителей прибрежных деревень заработком.

Ранее Life.ru рассказывал о крупной тихоокеанской сельдевой акуле, попавшей в рыбацкие сети у берегов Сахалина. В августе хищницу обнаружили в неводе в Охотском море и вытащили на сушу. Необычный улов привлёк местных жителей, которые собрались вокруг рыбы и даже решились её потрогать. Один из очевидцев сравнил акулью кожу с жёстким кожаным диваном.

В сентябре жители Приморья обнаружили ещё одну акулу на побережье возле села Амгу. Неподвижную рыбу заметила девушка во время прогулки с ребёнком. По её словам, хищница пролежала на песке несколько дней. Специалисты тогда пояснили, что точно определить вид животного по видеозаписи невозможно — для этого необходимо изучить его зубы, плавники и другие особенности строения.