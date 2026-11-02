Четверо участников эксперимента NASA по имитации экспедиции на Марс вышли из изоляции спустя 378 дней. Добровольцы покинули специальный жилой модуль 31 октября в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Об этом сообщило американское космическое агентство.

Эксперимент начался 19 октября 2025 года. Всё это время экипаж жил в комплексе Mars Dune Alpha площадью 158 квадратных метров, созданном с помощью 3D-печати. В миссии участвовали Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэттью Монтгомери и Джеймс Спайсер.

Жизнь добровольцев максимально приблизили к условиям будущей экспедиции. Они выращивали растения в искусственном марсианском грунте, следили за запасами ресурсов, обслуживали оборудование и совершали имитационные выходы на поверхность Красной планеты.

Связь с внешним миром тоже была непростой: сообщения передавались с задержкой, характерной для межпланетных расстояний. С родственниками участники общались только по электронной почте. Так учёные проверяли, как длительная изоляция и ограничения влияют на состояние людей и работу команды.

Теперь добровольцев ждут две недели медицинских обследований и бесед со специалистами. Полученные данные NASA намерено использовать при подготовке длительных космических экспедиций. Это уже второй подобный эксперимент агентства: первый экипаж завершил свою миссию летом 2024 года.

Ранее Life.ru рассказывал о новом наборе добровольцев NASA для годовых экспериментов по имитации жизни на Луне и Марсе. Кандидатам необходимо пройти строгий медицинский и психологический отбор. При этом инженер Александр Железняков объяснял, почему реальный полёт человека на Марс вряд ли состоится в ближайшие 20 лет. Среди главных препятствий он называл радиацию, сложности с обеспечением питания и психологическую нагрузку на экипаж.