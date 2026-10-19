Четверть россиян не могут провести без телефона и часа

Почти четверть опрошенных россиян — 24% — могут комфортно провести без смартфона не более часа. Для 12% даже 15 минут без устройства стали бы испытанием. Такие результаты показало исследование сервиса CDEK.Shopping (есть в распоряжении Life.ru).

При этом 69% участников хотели бы сократить экранное время. Больше половины проводят в телефоне от трёх до шести часов ежедневно, 17% — от семи до восьми часов, а каждый десятый — более восьми.

Для 34% смартфон служит способом расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Ещё 22% берут его в руки автоматически, без конкретной цели, а 17% признаются, что им сложно оторваться от экрана. Чаще всего участники опроса пользуются мессенджерами (72%) и социальными сетями (68%).

Привычка не расставаться с устройством сохраняется и перед сном: 48% пользуются телефоном в кровати каждый вечер. Треть проводят с ним от 10 до 30 минут, 29% — от получаса до часа, каждый пятый — ещё один-два часа.

Перед сном респонденты чаще всего листают соцсети (61%) и переписываются с близкими (54%). Ещё 31% смотрят фильмы и сериалы, 24% читают новости. Работать уже в кровати продолжают 13% опрошенных: среди женщин таких 15%, среди мужчин — 11%. Только 14% ограничиваются установкой будильника и сразу откладывают устройство.

Вечерний просмотр товаров тоже нередко затягивает: 26% листают интернет-магазины и маркетплейсы, лёжа в постели. При этом 41% участников хотя бы раз совершали импульсивную покупку вечером. Среди женщин о таком опыте рассказали 45%, среди мужчин — около трети.

После пробуждения телефон быстро возвращается в руки. Каждый четвёртый первым делом проверяет сообщения, ещё 22% заходят в соцсети. Лишь 9% отключают будильник и сразу убирают смартфон, а 4% принципиально не пользуются им с утра.

Ранее Life.ru писал, почему привычка проверять телефон ночью мешает полноценному отдыху. Врач общей практики посоветовала не брать смартфон в постель и по возможности отказываться от экрана за час до сна.