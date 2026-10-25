Четверть века у доски: Учителям хотят присваивать звание ветерана труда за стаж

Учителям в России могут разрешить получать звание «Ветеран труда» после 25 лет педагогической работы. Такую меру предложило Минпросвещения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с РИА «Новости».

Главное изменение заключается в условиях присвоения звания. Сейчас одного длительного стажа, как правило, недостаточно: закон «О ветеранах» предусматривает определённые государственные или ведомственные награды в сочетании с необходимым стажем. Новая инициатива предлагает сделать основанием для педагогов 25 лет работы по профессии.

«Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны», — сказал Кравцов.

По мнению министра, дополнительные гарантии помогут повысить уважение к учительскому труду.

Подготовленный ведомством законопроект учитывает интересы не только действующих педагогов. Если документ примут, в необходимый стаж войдут и годы работы до вступления закона в силу. Претендовать на звание смогут также учителя, которые уже завершили профессиональную деятельность.

Ранее Life.ru разбирал действующие пенсионные льготы для педагогов, в том числе условия досрочного выхода на пенсию. Кроме того, Минпросвещения предложило ввести единое удостоверение учителя. Его планируют оформлять бесплатно и без заявлений на основании данных работодателя. Документ будет доступен в электронном и бумажном форматах.