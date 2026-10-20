Четверть зарплаты до трёхлетия ребёнка: В российском регионе готовят новую выплату для одиноких мам

В Сахалинской области с 2027 года планируют ввести ежемесячные выплаты для женщин, которые собираются воспитывать ребёнка без второго родителя. Деньги предполагается перечислять до достижения малышом трёх лет, а размер пособия может составить четверть средней зарплаты в регионе. О новой мере поддержки объявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании областного правительства.

По предварительным расчётам, выплата составит 25% от среднемесячной заработной платы на Сахалине. Окончательную сумму пока не определили: региональный Минфин совместно с министерством социальной защиты прорабатывает финансовые параметры программы.

«Мы хотим поддержать женщин, которые не создали семьи, но мечтают о детях. Они смогут войти в эту программу, а растить детей им поможет правительство Сахалинской области», — объяснил Лимаренко.

Впрочем, одной денежной помощью власти ограничиваться не собираются. Будущим мамам обещают содействие в решении жилищных вопросов, получении образования и дальнейшем трудоустройстве. По задумке губернатора, к трёхлетию ребёнка женщина должна иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и малыша.

Новая инициатива станет частью регионального проекта «Счастливое материнство», который действует с 2025 года. Сейчас на Сахалине и Курилах развивают систему сопровождения семей с детьми, включая услуги нянь, медицинскую помощь и доступ к дошкольному образованию.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин обратил внимание на показатели рождаемости в Сахалинской области. На встрече с Лимаренко президент отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе достиг 1,7 и превышает среднероссийский уровень. Ещё весной демограф Андрей Коротаев предложил другим регионам присмотреться к сахалинскому опыту. В частности, эксперт выделил местную практику снижения ипотечных ставок для семей с детьми, вплоть до полного обнуления процентов, а также крупные региональные выплаты.