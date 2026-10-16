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Опубликовано 16 октября, 18:33

Четверых жителей Петербурга госпитализировали с оспой обезьян

В Санкт-Петербурге четырёх человек госпитализировали с оспой обезьян. По данным SHOT, диагноз у всех пациентов подтверждён лабораторно, их состояние оценивается как средней тяжести.

Заболевших забрали из дома на Пискарёвском проспекте и доставили в Боткинскую больницу. Других подробностей об обстоятельствах заражения пока не приводится.

Накануне стало известно о госпитализации пятерых человек с подозрением на ту же инфекцию в подмосковном Жуковском. Среди них — двое родных братьев, супружеская пара и гражданка Белоруссии. Все они контактировали с возможным источником инфекции 10 октября. Пациентов доставили в Раменскую больницу в состоянии средней тяжести. В отличие от случаев в Петербурге, их диагноз, по данным источника, пока предварительный.

Роспотребнадзор сообщил о наличии в России быстрых тестов на оспу обезьян
Роспотребнадзор сообщил о наличии в России быстрых тестов на оспу обезьян

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений о возможном заражении в Подмосковье. В региональном управлении ведомства заявили об организации полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

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Александра Вишнякова
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