Четыре брака и троллейбус вместо съёмок: куда пропал красавец Лютый из «Неуловимых мстителей»

Он издевался над Данькой, расправлялся с врагами и выглядел человеком, от которого лучше держаться подальше. Красивый, резкий, убедительный даже без длинных монологов, он стал одним из самых запоминающихся злодеев советского приключенческого кино. Однако и за пределами экрана его жизнь была насыщенной и яркой. В ней нашлось место дракам, ссорам, четырём жёнам и даже работе водителем. Life.ru рассказывает, где в этой истории заканчиваются подтверждённые события и начинаются легенды.

На пробы прямо с баскетбольной площадки

Как Владимир Трещалов получил роль атамана Лютого в фильме «Неуловимые мстители»? Фото © Кадр из фильма «Битва в пути», режиссёр Владимир Басов, сценаристы Галина Николаева, Максим Сагалович

К середине 1960-х Владимир Трещалов уже несколько лет снимался в кино. За его плечами были «Битва в пути» (1961), «Увольнение на берег» (1962), «Штрафной удар» (1963) и «Иду на грозу» (1965). Затем ему досталась роль, по которой его будут узнавать всю жизнь.

В 1966 году Эдмонд Кеосаян снимал «Неуловимых мстителей». По воспоминаниям дочери актёра Александры, при подборе исполнителей для этой картины её отца заметили за игрой в баскетбол на «Мосфильме». На пробы он пришёл прямо с площадки, разгорячённым, в спортивных трусах, и получил роль атамана Сидора Лютого. Премьера состоялась 29 апреля 1967 года. Но к тому времени работа, которая принесла Трещалову славу, уже обернулась для него ссорой с режиссёром.

Ссора, после которой Лютому не оставили будущего

Конфликт Владимира Трещалова с Эдмондом Кеосаяном на съёмках «Неуловимых мстителей». Фото © Кадр из фильма «Битва в пути», режиссёр Владимир Басов, сценаристы Галина Николаева, Максим Сагалович

По рассказу Александры Трещаловой, во время съёмок «Неуловимых мстителей» в 1966 году её отец заступился за сотрудников группы, которых, как она утверждала, обижал Кеосаян. Ссора закончилась ударом. Дочь связывала с этим конфликтом и отказ от дальнейшего участия отца в истории «Неуловимых», и то, что Сидора Лютого в итоге озвучил Евгений Весник. В готовой картине атаман погибает.

Однако расставание с Кеосаяном не означало немедленного ухода из кино. После «Неуловимых мстителей» (1966) Трещалов появился в фильмах «Пароль не нужен» (1967) и «Удар! Ещё удар!» (1968). Поэтому между ссорой на площадке и работой в троллейбусном парке нельзя ставить знак равенства: впереди был другой конфликт.

В публикациях о Трещалове часто встречается фраза «Сидор Лютый сломал мне жизнь». Надёжного первоисточника этих слов найти не удалось. Его дочь, напротив, говорила: «Ничего ему эта роль не сломала». По её мнению, карьере мешали вспыльчивость отца и нежелание подбирать слова в разговоре с влиятельными людьми.

Что было после «Мосфильма»?

Почему Владимир Трещалов работал водителем троллейбуса после успеха в советском кино? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1970-е годы Трещалов поссорился с Адольфом Гуревичем, руководителем актёрского отдела «Мосфильма». Именно с этой историей биографические публикации связывают перерыв в его работе в кино. Речь шла уже о разрыве отношений с человеком, занимавшим важную должность на киностудии, а не только с режиссёром одной картины.

Оставшись на время без привычной работы, Трещалов освоил другую профессию. Он устроился в пятый троллейбусный парк Москвы и возил пассажиров по 28-му маршруту. Так в его биографии появилась та самая водительская кабина, которую позднее стали описывать как печальный финал актёрской карьеры.

Его дочь смотрела на этот период иначе. По её воспоминаниям, отец умел зарабатывать и без съёмок, ведь, помимо работы водителем, занимался филигранью по серебру, делал украшения на заказ. Для семьи это был человек, который находил выход, когда с актёрской работой не складывалось.

Личная жизнь Владимира Трещалова: четыре попытки семейного счастья

Четыре жены Владимира Трещалова: как складывалась личная жизнь актёра? Майя Коханова. Фото © Кадр из фильма «Дмитро Горицвит», режиссёр Николай Макаренко, сценаристы Михаил Стельмах, Николай Макаренко

Пока Трещалов искал работу и возвращался к съёмкам, ему нужно было содержать семью. Но к браку, в котором родилась его единственная дочь, актёр пришёл не сразу. Впервые Владимир женился в начале 1960-х на певице и актрисе Майе Кохановой. После расставания с Кохановой актёр связал жизнь с женщиной, далёкой от сцены. Нина окончила авиационный институт, работала приёмщицей в комбинате бытового обслуживания и воспитывала сына от предыдущих отношений. Согласно биографической справке, они прожили вместе три с половиной года. Точные годы регистрации брака и развода не установлены.

Владимир Трещалов и Людмила Шарендо: больше двадцати лет вместе и рождение дочери Александры. Фото © Кадр из фильма «Весенние хлопоты», режиссёр Виктор Титов, сценаристы Александр Лапшин, Виктор Титов, Максим Горький

Раззаков пишет, что Трещалов ушёл от Нины, оставив ей квартиру. Однако конкретную причину расставания автор не объясняет. Поэтому приписывать этот разрыв измене или семейным скандалам оснований нет. По хронологии Раззакова, отношения с актрисой Людмилой начались после возвращения Трещалова в Москву в 1969 году. Точной даты свадьбы автор не приводит. В 1972 году у супругов родилась дочь Александра. Этот брак продлился более двадцати лет и завершился расставанием в 1993 году. Новой избранницей в том же году стала сотрудница театра Алла Щербакова. Их союз закончился со смертью актёра 15 декабря 1998 года.

Возвращение Лютого на экраны

Последние годы Владимира Трещалова: как сложилась судьба звезды советского кино? Фото © Кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина», режиссёр Ян Фрид, сценарист Эдуард Шим

Работа вне кино действительно оказалась временной. С конца 1970-х Трещалов снова снимался, а впоследствии сыграл Савву Морозова в многосерийном телефильме «Жизнь Клима Самгина» (1986–1988), Мухтара в «Криминальном квартете» (1989), полковника в «Караване смерти» (1991). Он также работал в театрах. Однако для широкой публики его имя по-прежнему было связано прежде всего с «Неуловимыми мстителями» (1966).

А вы помните Владимира Трещалова в других картинах или для вас он тоже прежде всего атаман из «Неуловимых мстителей»? Похожая история с узнаваемым амплуа была у Михаила Кокшенова. Life.ru рассказывал, как инженер стал звездой комедий и что происходило в его жизни за кадром.