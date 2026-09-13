Четыре дома и четыре автомобиля повреждены при атаке БПЛА на Белгород

Женщина и её дочь не пострадали после удара беспилотника по их квартире в Белгороде. В момент атаки обе находились на кухне. Сейчас они чувствуют себя нормально.

Всего за ночь повреждения получили три многоквартирных и один частный дом, а также четыре автомобиля. В нескольких зданиях выбило окна и повредило фасады, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Сразу после атаки специалисты закрыли повреждённые окна плёнкой, чтобы сохранить тепло в квартирах. Утром к работам подключились подрядчики и спасатели. До установки новых окон проёмы дополнительно утепляют пеноплексом.

Возле одного из многоквартирных домов пришлось оцепить территорию. Специалисты уже демонтировали нависающие конструкции, которые могли упасть на людей. Ограждение сохранят до завершения уборки и устранения повреждений. Жителей, которым необходима помощь после атаки, просят обращаться по номеру 112.