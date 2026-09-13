Четыре дома и четыре автомобиля повреждены при атаке БПЛА на Белгород
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Женщина и её дочь не пострадали после удара беспилотника по их квартире в Белгороде. В момент атаки обе находились на кухне. Сейчас они чувствуют себя нормально.
Всего за ночь повреждения получили три многоквартирных и один частный дом, а также четыре автомобиля. В нескольких зданиях выбило окна и повредило фасады, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Сразу после атаки специалисты закрыли повреждённые окна плёнкой, чтобы сохранить тепло в квартирах. Утром к работам подключились подрядчики и спасатели. До установки новых окон проёмы дополнительно утепляют пеноплексом.
Возле одного из многоквартирных домов пришлось оцепить территорию. Специалисты уже демонтировали нависающие конструкции, которые могли упасть на людей. Ограждение сохранят до завершения уборки и устранения повреждений. Жителей, которым необходима помощь после атаки, просят обращаться по номеру 112.
Днём ранее при атаках на Белгородскую область погибла женщина, ещё 14 человек получили ранения. Среди пострадавших оказались четверо детей, двое из них находились в тяжёлом состоянии. Кроме того, 11 сентября регион подвергся 178 ударам, в результате которых погибли четыре мирных жителя и пострадали ещё 16.
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