Необычный участник появился на трассе первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске. Во время женского спринта к спортсменкам присоединился белый пёс, видео с которым опубликовал телеканал «Матч ТВ».

Собака выбежала на биатлонную трассу. Видео © Телеканал «Матч ТВ»

Четвероногий любитель зимних видов спорта выбежал из леса и некоторое время бежал следом за белорусской биатлонисткой Анной Пестеревой. Появление пушистого гостя развеселило спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который оценил воспитанность животного.

Победительницей спринта стала россиянка Анастасия Зырянова. Серебряную медаль завоевала Кристина Резцова, а бронзовую — Инна Терещенко.