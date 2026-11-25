Четыре месяца лечения не удержали: Приморский «человек-паук» вновь сбежал из психбольницы
Приморский «человек-паук» снова сбежал из психбольницы
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Приморский «человек-паук» Артём, прославившийся на всю Россию видеороликами с верхушек опор ЛЭП, снова сбежал из психиатрической больницы после четырёх месяцев лечения.
За время пребывания в медучреждении блогер успел набрать вес. Сегодня он вышел в прямой эфир, в котором рассказал о соседях по палате, уколах и о том, что его якобы не собирались выпускать из больницы.
Раскрывать своё местонахождение Артём не стал. Мужчину сейчас ищут.
Напомним, 36-летний житель посёлка Волчанец уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за своих опасных увлечений. В июне его задержали после очередного побега из больницы и восхождения на опору ЛЭП во время дождя. Тогда мужчину направили на принудительное лечение по решению суда. При задержании он оказал сопротивление полицейским.
Однако уже в начале июля блогер снова самовольно покинул медучреждение. Свой поступок он объяснил несогласием с принудительным лечением, а родственники опасались, что из-за побега срок его пребывания в больнице могут продлить. Спустя несколько недель Артёма задержали в аэропорту Владивостока при попытке покинуть Приморье и вновь отправили на лечение.
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