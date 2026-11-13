Российские руферы Иван Биркус и Ангела Николау, задержанные после восхождения на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, эмоционально рассказали о своём поступке на фоне угрозы тюремного заключения и депортации. Пара утверждает, что не собиралась никому причинять вред и хотела лишь донести до людей послание о любви и мире. Об этом экстремалы рассказали в интервью ABC News.

По словам Биркуса, настоящее имя которого Иван Кузнецов, во время подготовки к восхождению они с возлюбленной думали исключительно о том, чтобы привлечь внимание к своему посланию. Экстремал признал, что подъём был смертельно опасным, и призвал других не повторять подобные трюки. Он пояснил, что они занимаются руфингом уже 15 лет, но существуют и гораздо более безопасные способы выразить свои чувства.

Николау, в свою очередь, назвала произошедшее художественным перформансом. По её мнению, ценность такой акции заключается в подлинности переживаний, которые невозможно воспроизвести в постановочных условиях. При этом Биркус признал, что готов нести ответственность за содеянное, а извиниться хотел бы прежде всего перед полицейскими, которым пришлось подниматься на опасную высоту ради их задержания.

Напомним, 1 июля россияне без разрешения забрались на антенну небоскрёба на высоте около 443 метров. Там они развернули огромный чёрный баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир обретает покой». После этого Биркус встал на одно колено и сделал своей спутнице предложение руки и сердца. Романтический жест закончился задержанием, когда пара начала спускаться.

По версии следствия, экстремалы заранее приобрели билеты в здание, провели внутри ночь, а утром проникли в закрытую зону. Прокуратура утверждает, что при этом был повреждён замок двери, ведущей к антенне. Ущерб оценили более чем в 1,5 тысячи долларов. Россиянам предъявили обвинения, в том числе в незаконном проникновении, повреждении имущества и создании угрозы безопасности.

Сейчас 32-летний Биркус и 33-летняя Николау находятся в США, где проживают по визам для талантливых специалистов. На фоне судебного разбирательства их дальнейшее пребывание в стране оказалось под вопросом. Следующее заседание назначено на 28 января 2027 года, а в случае обвинительного приговора паре могут грозить длительные сроки заключения и последующая депортация в Россию.

Ранее Life.ru рассказывал о неожиданном повороте в деле российских руферов. По словам адвоката Ноэма Биэла, американская прокуратура в последний момент отказалась от предложения заключить сделку с признанием вины по менее тяжкому правонарушению. Такое соглашение позволило бы россиянам отделаться общественными работами. Однако обвинение решило продолжить разбирательство по тяжким статьям.

Ещё 27 октября суд на Манхэттене переносил слушание по просьбе адвоката. Тогда защита сообщала о двух встречах с представителями обвинения в августе и сентябре, называя переговоры продуктивными. Юрист рассчитывал, что сторонам удастся согласовать условия урегулирования дела, однако достичь окончательной договорённости так и не получилось.