Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков завоевали золото четвёртого этапа Гран-при России «Золото Урала» в Екатеринбурге. Дуэт из Пермского края получил за два проката 214,84 балла, уверенно опередив остальных участников соревнований спортивных пар.

Серебряными призёрами стали Екатерина Гейниш и Андрей Рудь с результатом 181,41 балла. Бронзу забрали София Диана Касинс и Александр Брегей, набравшие 181,30 балла. Второе и третье места разделили всего 0,11 балла.

Чикмарёва и Янченков захватили лидерство ещё 7 ноября, выиграв короткую программу с результатом 79,94 балла. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что ученики тренера Павла Слюсаренко чисто исполнили тройной сальхов, а большинство элементов короткой программы получили четвёртый уровень сложности.

Для 22-летнего Янченкова соревнования стали возвращением на родной лёд. Фигурист родился в Екатеринбурге и именно здесь начал спортивную карьеру. На трибунах УГМК-Арены его поддерживали родители, родственники и друзья. После короткой программы спортсмен признался, что кататься перед близкими было особенно приятно.

Чикмарёвой сейчас 19 лет. Вместе с Янченковым она дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов России — в 2024 и 2026 годах. В сентябре нынешнего года фигуристы завоевали серебро турнира серии «Челленджер» в Токио, а в октябре пополнили коллекцию бронзой аналогичных соревнований в Батуми.

На предыдущем российском этапе дуэт остановился в шаге от победы. Как ранее писал Life.ru, 25 октября Чикмарёва и Янченков завоевали серебро Гран-при России в Санкт-Петербурге. Фигуристы выиграли короткую программу, однако после произвольного проката уступили Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Победители набрали 212,78 балла, а представители Пермского края — 211,53. Разница составила 1,25 балла.

Накануне нынешнего финала в Екатеринбурге Мишина и Галлямов взяли золото международного этапа Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Российская пара, выступающая в нейтральном статусе, получила 209,84 балла за две программы. Второе место заняли представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 198,27 балла. Бронза досталась японскому дуэту Юны Нагаоки и Сумитады Моригути, набравшему 181,50 балла.