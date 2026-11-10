В 2025 году в России в 13 раз выросло число отказов в выдаче вида на жительство. Об этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил сегодня, 10 ноября, в Совете Федерации.

За тот же год число аннулированных видов на жительство выросло в 18 раз, а разрешений на временное проживание — в пять раз. Колокольцев связал эту динамику с изменениями в законодательстве, в том числе с мерами против получения права на проживание через фиктивный брак или фиктивное отцовство.

По статистике МВД, в 2025 году в российское гражданство приняли 152,4 тысячи иностранцев против 209 тысяч годом ранее. Снижение составило 27,1%. Колокольцев объяснил сокращение числа принятых в гражданство геополитическими причинами и работой органов внутренних дел. Он также напомнил, что из законодательства убрали ряд оснований для упрощённого приёма в гражданство.