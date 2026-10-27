Число погибших из-за сброшенных ВСУ взрывных устройств в Брянске выросло до двух

Число погибших в результате сброса взрывных устройств ВСУ в Брянске увеличилось до двух. В Бежицком районе обнаружили тело 67-летнего мужчины, сообщил губернатор Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

«Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска — это 67-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что ночью 27 октября в том же районе мужчина погиб, подорвавшись на «тубусе» со взрывчаткой. В Советском районе при атаке беспилотников получили ранения шесть человек. В городе повреждены три многоквартирных дома и 11 автомобилей.

В начале октября Ковальчук уже предупреждал жителей о взрывных устройствах, которые ВСУ сбрасывают с воздуха. По его словам, в регионе участились случаи дистанционного минирования лесных и полевых территорий.