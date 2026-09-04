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Опубликовано 4 сентября, 08:32

Число погибших при крушении парома у Северного Кипра выросло до 12

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 12 человек. Ещё 16 пассажиров остаются пропавшими без вести, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.

«Обнаружены ещё два тела погибших, таким образом, число жертв катастрофы достигло 12. Поиски ещё 16 пропавших без вести идут круглосуточно», — написал он в соцсетях.

Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком
Мать пропавшей при крушении парома у Кипра женщины назвала её светлым человеком

Судно FiloJet перевернулось 30 августа недалеко от города Гирне по пути из Северного Кипра в турецкий Ташуджу. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. После аварии были спасены сотни человек, однако часть людей оказалась в списке пропавших. Ранее сообщалось о 10 погибших. Среди них оказалась гражданка России. Суд продлил арест девяти фигурантов уголовного дела, среди которых находится капитан парома. Следствие выясняет причины катастрофы.

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Андрей Бражников
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