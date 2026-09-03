Количество погибших при крушении парома у Кипра выросло до десяти

Число погибших при крушении парома FiloJet у северного побережья Кипра увеличилось до десяти. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, слова которого приводит Kıbrıs Postası.

По его словам, спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело ещё одного человека. После завершения процедуры идентификации власти объявят его личность.

«Тело ещё одного человека было извлечено (из затонувшего судна. — Прим. Life.ru) и поднято на поверхность. После завершения идентификации в соответствии с административными процедурами личность человека, которому принадлежит извлечённое тело, будет обнародована», — заявил вице-президент Турции.