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Опубликовано 3 сентября, 20:59

Количество погибших при крушении парома у Кипра выросло до десяти

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Обложка © X / Tek Haber Ajansı (TEKHA)

Число погибших при крушении парома FiloJet у северного побережья Кипра увеличилось до десяти. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, слова которого приводит Kıbrıs Postası.

По его словам, спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело ещё одного человека. После завершения процедуры идентификации власти объявят его личность.

«Тело ещё одного человека было извлечено (из затонувшего судна. — Прим. Life.ru) и поднято на поверхность. После завершения идентификации в соответствии с административными процедурами личность человека, которому принадлежит извлечённое тело, будет обнародована», — заявил вице-президент Турции.

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Напомним, кораблекрушение произошло 30 августа. Паром Express, принадлежащий компании FiloJet, следовал из порта Кирении в турецкий Ташуджу, но в нескольких километрах от берега перевернулся и затонул. На борту находились 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Позже стало известно, что на борту находились две россиянки, одной удалось спастись, другая в настоящий момент числится пропавшей без вести. В рамках расследования инциденты были задержаны трое граждан Азербайджана.

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Виталий Приходько
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