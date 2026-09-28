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Опубликовано 28 сентября, 17:05

Число погибших при пожаре на производстве петард под Переславлем выросло до 13

Обложка © VK / Ярославские новости

Обложка © VK / Ярославские новости

Число погибших при пожаре на производстве петард под Переславлем-Залесским выросло до 13. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, всего на предприятии находились 15 человек. Сведений о состоянии ещё двух человек он не привёл. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы.

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Напомним, пожар произошёл в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой. К моменту прибытия спасателей огонь охватил два производственных здания. Изначально сообщалось, что погибли пять человек. Их тела обнаружили во время разбора обрушившихся конструкций. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание в цехах.

Больше новостей о крупных пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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