Число погибших при пожаре на производстве петард под Переславлем выросло до 13

Число погибших при пожаре на производстве петард под Переславлем-Залесским выросло до 13. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, всего на предприятии находились 15 человек. Сведений о состоянии ещё двух человек он не привёл. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы.

Напомним, пожар произошёл в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой. К моменту прибытия спасателей огонь охватил два производственных здания. Изначально сообщалось, что погибли пять человек. Их тела обнаружили во время разбора обрушившихся конструкций. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание в цехах.