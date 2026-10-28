Число погибших при ж/д катастрофе в Испании выросло до 50, ещё 179 пострадали

Как минимум 50 человек погибли при столкновении скоростных поездов в Испании, передаёт телеканал Antena 3. Катастрофа произошла в провинции Толедо.

Ещё 179 человек пострадали. Есть ли среди них россияне, неизвестно, однако никто из наших сограждан пока не обращался в Посольство РФ.

Напомним, причиной столкновения пассажирских поездов в Испании могла стать человеческая ошибка. Автоматика остановила движение, однако позднее оно было продолжено в ручном режиме. Виновником может быть оператор компании, обслуживающей маршрут.