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Опубликовано 28 октября, 13:42

Число погибших при ж/д катастрофе в Испании выросло до 50, ещё 179 пострадали

Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / EPA / ISMAEL HERRERO

Место железнодорожной катастрофы в Испании. Обложка © ТАСС / EPA / ISMAEL HERRERO

Как минимум 50 человек погибли при столкновении скоростных поездов в Испании, передаёт телеканал Antena 3. Катастрофа произошла в провинции Толедо.

Ещё 179 человек пострадали. Есть ли среди них россияне, неизвестно, однако никто из наших сограждан пока не обращался в Посольство РФ.

Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с автобусом
Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с автобусом

Напомним, причиной столкновения пассажирских поездов в Испании могла стать человеческая ошибка. Автоматика остановила движение, однако позднее оно было продолжено в ручном режиме. Виновником может быть оператор компании, обслуживающей маршрут.

Больше новостей о крупных авариях, крушениях транспорта и спасательных операциях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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