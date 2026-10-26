Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Ельцу выросло до семи

Ещё один житель Ельца обратился к врачам после ракетного удара ВСУ по промышленной зоне города 25 октября. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до семи человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина в мессенджере MAX.

За медицинской помощью 26 октября пришёл 55-летний мужчина. Врачи обнаружили у него непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Обследование показало, что в мягких тканях застрял посторонний твёрдый предмет, предположительно металлический осколок. Пациента госпитализировали, на 27 октября запланирована операция.