Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Ельцу выросло до семи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ещё один житель Ельца обратился к врачам после ракетного удара ВСУ по промышленной зоне города 25 октября. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до семи человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина в мессенджере MAX.
За медицинской помощью 26 октября пришёл 55-летний мужчина. Врачи обнаружили у него непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Обследование показало, что в мягких тканях застрял посторонний твёрдый предмет, предположительно металлический осколок. Пациента госпитализировали, на 27 октября запланирована операция.
В результате ракетного удара по Ельцу погиб охранник одного из предприятий. По первоначальным данным, за помощью медиков обратились шесть человек. Один из них, 47-летний мужчина с ранением бедра, перенёс операцию и продолжает лечение в больнице. Атака также повредила несколько жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа.
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