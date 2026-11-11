Число сбитых БПЛА над Ленинградской областью увеличилось до 146
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 146 беспилотников с начала суток, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале. По его словам, военные продолжают отражать атаку.
«Над территорией Ленинградской области сбито 146 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.
Ранее Life.ru сообщал, что два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, вынужденно приземлились в Хельсинки. Речь идёт о рейсах из Стамбула и египетской Хургады, которые не смогли сесть в Пулково из-за временных ограничений на приём воздушных судов. Ещё один лайнер из Хургады перенаправили в Калининград. Ограничения в петербургском аэропорту ввели ночью 11 ноября на фоне угрозы атаки БПЛА.
Итоговую картину событий, включая атаку 150 БПЛА и пожар в порту Усть-Луга, Life.ru подробно разобрал в отдельном материале.
Больше новостей об атаках беспилотников — в разделе «Происшествия» на Life.ru.