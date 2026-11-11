Силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 146 беспилотников с начала суток, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале. По его словам, военные продолжают отражать атаку.

Ранее Life.ru сообщал, что два пассажирских самолёта, направлявшихся в Санкт-Петербург, вынужденно приземлились в Хельсинки. Речь идёт о рейсах из Стамбула и египетской Хургады, которые не смогли сесть в Пулково из-за временных ограничений на приём воздушных судов. Ещё один лайнер из Хургады перенаправили в Калининград. Ограничения в петербургском аэропорту ввели ночью 11 ноября на фоне угрозы атаки БПЛА.