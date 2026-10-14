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Регион
Опубликовано 14 октября, 05:29

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 96 с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку 21 украинского беспилотника, направлявшегося к Москве. Таким образом, с начала суток 14 октября число уничтоженных на подлёте к столице БПЛА достигло 96. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в MAX.

«Атака ещё 21 БПЛА отражена средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Специалисты продолжают обследовать участки, где обнаружены фрагменты сбитых аппаратов.

Ранее Life.ru сообщал, что число уничтоженных на подлёте к Москве дронов достигло 75. Тогда Собянин объявил о перехвате ещё 15 беспилотников силами ПВО Минобороны. На местах падения обломков также работали экстренные службы.

Силы ПВО сбили два беспилотника над подмосковной Истрой 14 октября
Силы ПВО сбили два беспилотника над подмосковной Истрой 14 октября

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на город Балаково Саратовской области. По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате налёта повреждения получили несколько жилых домов, предварительно погиб один человек. На месте происшествия работают оперативные службы. До этого в регионе объявили угрозу атаки БПЛА, а аэропорт Гагарин временно приостановил приём и отправку самолётов.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru

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