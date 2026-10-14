Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 96 с начала суток

Российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку 21 украинского беспилотника, направлявшегося к Москве. Таким образом, с начала суток 14 октября число уничтоженных на подлёте к столице БПЛА достигло 96. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в MAX.

«Атака ещё 21 БПЛА отражена средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Специалисты продолжают обследовать участки, где обнаружены фрагменты сбитых аппаратов.

Ранее Life.ru сообщал, что число уничтоженных на подлёте к Москве дронов достигло 75. Тогда Собянин объявил о перехвате ещё 15 беспилотников силами ПВО Минобороны. На местах падения обломков также работали экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на город Балаково Саратовской области. По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате налёта повреждения получили несколько жилых домов, предварительно погиб один человек. На месте происшествия работают оперативные службы. До этого в регионе объявили угрозу атаки БПЛА, а аэропорт Гагарин временно приостановил приём и отправку самолётов.