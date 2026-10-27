Число сбитых за день на подлёте к Москве БПЛА достигло 10
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Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве, увеличилось до десяти. Средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре дрона, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее градоначальник информировал о шести перехваченных БПЛА. После отражения очередной атаки их общее количество достигло десяти.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях в сообщении не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Сергей Собянин уточнил, что к местам падения обломков были направлены специалисты экстренных служб.