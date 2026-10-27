Число сбитых за день на подлёте к Москве БПЛА достигло 10

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве, увеличилось до десяти. Средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре дрона, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник информировал о шести перехваченных БПЛА. После отражения очередной атаки их общее количество достигло десяти.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях в сообщении не приводятся.