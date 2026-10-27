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Опубликовано 27 октября, 17:55

Число сбитых за день на подлёте к Москве БПЛА достигло 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве, увеличилось до десяти. Средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре дрона, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник информировал о шести перехваченных БПЛА. После отражения очередной атаки их общее количество достигло десяти.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях в сообщении не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Сергей Собянин уточнил, что к местам падения обломков были направлены специалисты экстренных служб.

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Наталья Демьянова
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