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Регион
Опубликовано 27 октября, 07:37

Число заболевших дизентерией на Култуминском ГОКе выросло до 57

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число заболевших кишечной инфекцией на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае выросло до 57. Все пациенты госпитализированы, тяжёлых случаев не выявлено. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 27 октября, у заболевших выявили шигеллу Зонне — бактерию, вызывающую бактериальную дизентерию. Болезнь протекает в лёгкой и средней степени тяжести.

Очаг групповой заболеваемости зарегистрировали 23 октября. На следующий день специалисты начали эпидемиологическое расследование и проверку условий на предприятии.

Врачи обследуют заболевших и людей, контактировавших с ними, а также проверяют воду, продукты и смывы с поверхностей. Внеплановые проверки проходят на самом комбинате и у компании «Партнёры — Ноябрьск», которая организует питание работников.

Среди возможных причин распространения инфекции рассматривается заражение через больного сотрудника, однако окончательный источник пока не установлен. Контактным лицам и отдельным сотрудникам пищеблока назначили интестибактериофаг.

На крупном ГОКе в Забайкалье произошла вспышка дизентерии
На крупном ГОКе в Забайкалье произошла вспышка дизентерии

Ранее в Южно-Сахалинске временно закрыли детский сад № 57 после выявления острой кишечной инфекции у семерых воспитанников. Первые случаи инфекции обнаружили в минувшие выходные. С 27 октября посещение детского сада приостановлено, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Следователи начали проверку.

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Алена Пенчугина
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