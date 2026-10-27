Число заболевших дизентерией на Култуминском ГОКе выросло до 57

Число заболевших кишечной инфекцией на Култуминском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае выросло до 57. Все пациенты госпитализированы, тяжёлых случаев не выявлено. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 27 октября, у заболевших выявили шигеллу Зонне — бактерию, вызывающую бактериальную дизентерию. Болезнь протекает в лёгкой и средней степени тяжести.

Очаг групповой заболеваемости зарегистрировали 23 октября. На следующий день специалисты начали эпидемиологическое расследование и проверку условий на предприятии.

Врачи обследуют заболевших и людей, контактировавших с ними, а также проверяют воду, продукты и смывы с поверхностей. Внеплановые проверки проходят на самом комбинате и у компании «Партнёры — Ноябрьск», которая организует питание работников.