Чита погрузилась во тьму: Масштабный блэкаут остановил троллейбусы и погасил светофоры

Масштабное отключение электричества парализовало часть Читы и затронуло сразу несколько районов Забайкальского края. В краевой столице остановились троллейбусы, перестали работать светофоры, а жители начали жаловаться на перебои с мобильной связью. Причиной блэкаута, по предварительным данным, стал сбой автоматики на магистральной подстанции.

Без света 20 октября остались сотни адресов, в том числе в микрорайонах Лазо, Каштак, Октябрьский и Северный. Сообщения об отключениях поступали также из Смоленки, Песчанки и Осетровки. Как пишет местное издание «Чита.Ру», электричество пропало и в других населённых пунктах региона.

Из-за обесточивания в Чите нарушилась работа общественного транспорта. Троллейбусы остановились прямо на маршрутах, а погасшие светофоры осложнили движение автомобилей. В некоторых районах возникли проблемы с водоснабжением, перестали работать отдельные магазины.

В региональном МинЖКХ объяснили, что причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. При этом сами энергообъекты, по данным ведомства, работают штатно, технологических нарушений на них не выявлено. Для восстановления подачи электричества энергетикам дали команду на подключение потребителей.

Власти края провели срочное совещание с энергетиками. Первый замминистра ЖКХ Владимир Климентовский первоначально рассчитывал, что полностью вернуть свет удастся в течение двух часов. Медицинские учреждения тем временем продолжили работу благодаря резервным генераторам.

Позднее региональное управление МЧС сообщило о восстановлении электроснабжения в десяти муниципалитетах Забайкалья. Исключением оставалась Чита, где потребителей подключали поэтапно. Подтверждения полного завершения работ в городе на момент последнего сообщения не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном отключении электричества в Ленинградской области 18 октября. После атаки беспилотников в Янино вышли из строя две трансформаторные подстанции, оставив без света около 20 тысяч жителей 50 многоквартирных домов. А в конце сентября серьёзные перебои с энергоснабжением произошли в Дагестане. Из-за непогоды и проблем с линиями электропередачи электричества лишились более 40 тысяч человек. В одном из домов женщина была вынуждена подключать аппарат ИВЛ своего ребёнка к бензиновому генератору.