«Что с ними не так?»: Офицер США пришёл в ужас от разговоров Британии о войне с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис резко раскритиковал британское военное руководство за призывы готовиться к возможной войне с Россией. По его мнению, Лондон недооценивает последствия прямого столкновения с Москвой и рискует втянуть страну в ядерный конфликт. Об этом американский эксперт написал в соцсети X.

Поводом для критики стало выступление начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерала Роли Уокера. Военачальник предупредил британцев о необходимости укреплять обороноспособность страны и быть готовыми к жертвам на фоне ухудшения международной обстановки.

«Серьёзно, что не так с этими людьми? Почему Великобритания, у которой сегодня, возможно, есть всего одна боеспособная дивизия, так неугомонно говорит о войне с Россией, у которой около полутора миллиона военнослужащих?» — возмутился Дэвис.

Бывший американский офицер усомнился в том, что Москва представляет прямую военную угрозу Лондону. По его мнению, опасность столкновения возникает прежде всего из-за продолжения британской военной поддержки Украины.

Дэвис также предостерёг британские власти от дальнейшего обострения противостояния. Он считает, что подобная политика способна привести к прямому конфликту с Россией, в том числе с риском применения ядерного оружия.