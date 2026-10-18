«Что с ними не так?»: Офицер США пришёл в ужас от разговоров Британии о войне с Россией
Экс-офицер США Дэвис раскритиковал призывы Британии готовиться к войне с РФ
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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис резко раскритиковал британское военное руководство за призывы готовиться к возможной войне с Россией. По его мнению, Лондон недооценивает последствия прямого столкновения с Москвой и рискует втянуть страну в ядерный конфликт. Об этом американский эксперт написал в соцсети X.
Поводом для критики стало выступление начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерала Роли Уокера. Военачальник предупредил британцев о необходимости укреплять обороноспособность страны и быть готовыми к жертвам на фоне ухудшения международной обстановки.
«Серьёзно, что не так с этими людьми? Почему Великобритания, у которой сегодня, возможно, есть всего одна боеспособная дивизия, так неугомонно говорит о войне с Россией, у которой около полутора миллиона военнослужащих?» — возмутился Дэвис.
Бывший американский офицер усомнился в том, что Москва представляет прямую военную угрозу Лондону. По его мнению, опасность столкновения возникает прежде всего из-за продолжения британской военной поддержки Украины.
Дэвис также предостерёг британские власти от дальнейшего обострения противостояния. Он считает, что подобная политика способна привести к прямому конфликту с Россией, в том числе с риском применения ядерного оружия.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Генштаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер призвал британцев готовиться к возможной войне и жертвам. Генерал предупредил об ухудшении международной обстановки и необходимости укрепления обороны. Кроме того, Дэниел Дэвис ранее раскритиковал заявления НАТО о возможной атаке на Калининград, назвав подобные угрозы рассчитанными прежде всего на западную аудиторию.
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