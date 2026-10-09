«Что вы здесь делаете?»: Жители Литвы возмутились появлением войск у границы с Калининградом

Жители литовского поселения Панемуне выразили недовольство из-за переброски военных к границе с Калининградской областью. Об этом сообщает портал LRT.

Местные жители заявили, что не видят причин для присутствия дополнительной военной техники в своём районе. Один из них прямо спросил военнослужащих, зачем они прибыли.

«Что вы здесь делаете, откуда вы приехали? Здесь всё нормально», — заявил мужчина.

Другой житель признался, что ему неприятно видеть военную технику в поселении. По его словам, до её появления он не ощущал какой-либо угрозы.

«Здесь нет никаких признаков опасности, я её здесь не ощущал», — сказал он.

Ещё один собеседник LRT раскритиковал действия литовских властей. Он признался, что не понимает, чем руководствуется правительство, принимая подобные решения.

«Я не знаю, о чём они думают, наше правительство, я даже представить себе не могу», — заявил местный житель.