«Что вы здесь делаете?»: Жители Литвы возмутились появлением войск у границы с Калининградом
LRT: Жители Панемуне возмутились из-за переброски войск к границе с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители литовского поселения Панемуне выразили недовольство из-за переброски военных к границе с Калининградской областью. Об этом сообщает портал LRT.
Местные жители заявили, что не видят причин для присутствия дополнительной военной техники в своём районе. Один из них прямо спросил военнослужащих, зачем они прибыли.
«Что вы здесь делаете, откуда вы приехали? Здесь всё нормально», — заявил мужчина.
Другой житель признался, что ему неприятно видеть военную технику в поселении. По его словам, до её появления он не ощущал какой-либо угрозы.
«Здесь нет никаких признаков опасности, я её здесь не ощущал», — сказал он.
Ещё один собеседник LRT раскритиковал действия литовских властей. Он признался, что не понимает, чем руководствуется правительство, принимая подобные решения.
«Я не знаю, о чём они думают, наше правительство, я даже представить себе не могу», — заявил местный житель.
Литва в последние месяцы усиливает военное присутствие и инфраструктуру вблизи Калининградской области. 7 октября Life.ru сообщал, что Вильнюс направит до 100 военнослужащих для временного усиления охраны границы с российским регионом. Решение о привлечении армии к охране рубежа литовские власти объяснили превентивными мерами. При этом министр внутренних дел Литвы отдельно отмечал, что непосредственно на границе с Калининградской областью сохраняется спокойная обстановка. Военная активность затрагивает и воздушное пространство региона. В начале октября Life.ru писал, что разведывательный самолёт НАТО второй раз за неделю выполнял полёт вблизи Калининградской области, используя воздушное пространство Польши и Литвы. Ещё одним направлением остаётся укрепление литовской военной инфраструктуры. Life.ru ранее сообщал о расширении полигона в Таураге недалеко от Калининградской области и планах создать новый полигон в районе Капчяместиса.
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