«Чтобы не прилетало по ребятам»: Морпех Миф раскрыл, как защищает штурмовиков от дронов ВСУ
Морпех Миф уничтожил 25 беспилотников ВСУ, прикрывая штурмовиков ВС РФ
Морпех Миф. Обложка © RT
Российский морпех с позывным Миф уничтожил 25 беспилотников противника. Сейчас он служит оператором БПЛА в 40-й гвардейской бригаде морской пехоты группировки «Восток» и прикрывает продвижение штурмовых подразделений.
Военнослужащий перехватывает разведывательные и ударные дроны ВСУ, в том числе направляющиеся в российский тыл. Во время наступления его задача не дать беспилотникам приблизиться к штурмовикам, обнаружить их или нанести удар.
«Пытаемся максимально быстро отработать, чтобы по ребятам, которые двигаются вперёд, это всё не прилетало», — рассказал боец ВС РФ в интервью RT.
Боевой путь Миф начал в 810-й бригаде морской пехоты. В 2023 году он отражал контрнаступление ВСУ под Работино в Запорожской области. Во время одного из боёв получил осколочное ранение, однако остался на позиции. После завершения контракта военнослужащий вернулся домой, но вскоре снова отправился на СВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что раненый военнослужащий Виктор Шкуро восемь суток удерживал позицию и продолжал разведку. После атаки FPV-дрона он оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации. Боец передавал сведения о противнике и корректировал огонь до прибытия подкрепления.