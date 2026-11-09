Российский морпех с позывным Миф уничтожил 25 беспилотников противника. Сейчас он служит оператором БПЛА в 40-й гвардейской бригаде морской пехоты группировки «Восток» и прикрывает продвижение штурмовых подразделений.

Военнослужащий перехватывает разведывательные и ударные дроны ВСУ, в том числе направляющиеся в российский тыл. Во время наступления его задача не дать беспилотникам приблизиться к штурмовикам, обнаружить их или нанести удар.

«Пытаемся максимально быстро отработать, чтобы по ребятам, которые двигаются вперёд, это всё не прилетало», — рассказал боец ВС РФ в интервью RT.

Боевой путь Миф начал в 810-й бригаде морской пехоты. В 2023 году он отражал контрнаступление ВСУ под Работино в Запорожской области. Во время одного из боёв получил осколочное ранение, однако остался на позиции. После завершения контракта военнослужащий вернулся домой, но вскоре снова отправился на СВО.