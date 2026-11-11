Чужие достижения особенно задевают, когда человек сравнивает себя с их обладателем, рассказал психолог Эдуард Шамсутдинов. По его словам, зависть чаще вызывают ровесники, коллеги, родственники или бывшие однокурсники.

Их успех воспринимается как свидетельство собственного отставания или упущенных возможностей. Человек начинает сомневаться в себе, хотя другой не сделал ему ничего плохого. Чужое благополучие лишь подчёркивает то, чего ему самому недостаёт: признания, денег, близости, свободы или уверенности.

Однако болезненная реакция может возникать и тогда, когда кто-то получает преимущества незаслуженно либо пользуется результатами чужого труда. В таких обстоятельствах уговаривать себя радоваться за него бессмысленно, отметил специалист.

«Важно не спутать две вещи: «я тоже этого хочу» и «мне больно смотреть, как устроено распределение возможностей». Иногда в зависти есть не только личное желание, но и точное чувство несправедливости», — пояснил собеседник «Радио 1».