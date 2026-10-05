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Опубликовано 5 октября, 18:54

«Спартак» продлил контракт с аргентинцем Эсекьелем Барко до 2030 года

Эсекьель Барко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Яковлев

Эсекьель Барко. Обложка © ТАСС / Дмитрий Яковлев

Полузащитник из Аргентины Эсекьель Барко продолжит играть за московский «Спартак». Клуб продлил соглашение со спортсменом ещё на четыре года — до 2030-го. Информация опубликована в телеграм-канале команды.

«Спартак» продлил контракт с Эсекьелем Барко! Новое соглашение с аргентинским полузащитником рассчитано до лета 2030 года. Желаем Эсекьелю продолжить радовать наших болельщиков яркой игрой и красивыми голами, которые приведут «Спартак» к новым трофеям!» — сказано в тексте.

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Татьяна Миссуми
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