Daily Express назвал пугающим предупреждение Патрушева в адрес Польши
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Британская газета Daily Express назвала пугающим предупреждение помощника российского президента Николая Патрушева о последствиях возможного вооружённого конфликта Польши с РФ. Издание обратило внимание на ответ российского политика главе польского МИД Радославу Сикорскому, который ранее рассуждал о способности Варшавы быстро одержать победу над Россией.
Издание обратило внимание на ответ российского политика главе польского МИД Радославу Сикорскому, который ранее рассуждал о способности Варшавы быстро одержать победу над Россией.
«Патрушев заявил, что если Варшава начнет боевые действия против России, то Польша может прекратить существовать как государство за несколько дней», — говорится в публикации Daily Express.
Британская газета связала резонанс вокруг этих слов в том числе с ударами российских войск по объектам на западе Украины неподалёку от польской границы. Во вторник Минобороны РФ сообщило о поражении беспилотником «Герань» пункта пропуска «Ягодин» в Волынской области.
Сам Патрушев выступил с предупреждением после заявления Сикорского о гипотетическом столкновении двух стран. Польский министр утверждал, что Варшава и её союзники обладают преимуществом в авиации и в таком сценарии смогли бы быстро добиться успеха.
Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Сикорского, пообещавшего Польше быструю победу в случае конфликта с Россией. Свои расчёты глава польского МИД связал с преимуществом НАТО в воздухе и даже порассуждал о возможных ударах по российским НПЗ.
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