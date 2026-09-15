Британская газета Daily Express назвала пугающим предупреждение помощника российского президента Николая Патрушева о последствиях возможного вооружённого конфликта Польши с РФ. Издание обратило внимание на ответ российского политика главе польского МИД Радославу Сикорскому, который ранее рассуждал о способности Варшавы быстро одержать победу над Россией.

Издание обратило внимание на ответ российского политика главе польского МИД Радославу Сикорскому, который ранее рассуждал о способности Варшавы быстро одержать победу над Россией.

«Патрушев заявил, что если Варшава начнет боевые действия против России, то Польша может прекратить существовать как государство за несколько дней», — говорится в публикации Daily Express.

Британская газета связала резонанс вокруг этих слов в том числе с ударами российских войск по объектам на западе Украины неподалёку от польской границы. Во вторник Минобороны РФ сообщило о поражении беспилотником «Герань» пункта пропуска «Ягодин» в Волынской области.

Сам Патрушев выступил с предупреждением после заявления Сикорского о гипотетическом столкновении двух стран. Польский министр утверждал, что Варшава и её союзники обладают преимуществом в авиации и в таком сценарии смогли бы быстро добиться успеха.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Сикорского, пообещавшего Польше быструю победу в случае конфликта с Россией. Свои расчёты глава польского МИД связал с преимуществом НАТО в воздухе и даже порассуждал о возможных ударах по российским НПЗ.