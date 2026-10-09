Даванков вступился за студентку, оштрафованную за сине-жёлтый браслет

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вступился за студентку, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за браслета в жёлто-синем цвете. Парламентарий призвал МВД ещё раз разъяснить, что само по себе сочетание этих цветов не должно становиться поводом для задержаний.

По словам Даванкова, полиция сочла браслеты девушки проявлением «дискредитации армии», после чего суд назначил ей административный штраф.

«Не нужно превращать патриотизм в поиск врагов там, где их нет», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Даванков обратил внимание, что студентка прежде участвовала в патриотических акциях и волонтёрских проектах. Однако, по его словам, эти обстоятельства не повлияли на исход дела.

Парламентарий напомнил, что в 2023 году уже обращался в МВД с просьбой дать разъяснения после случаев, когда внимание правоохранителей привлекали жёлто-синие косички и букеты. Теперь он предлагает вернуться к этому вопросу.

«Призываем ещё раз внести ясность, чтобы люди не боялись носить то, что им нравится. И правоохранители занимались реальными делами, а не браслетами», — написал Даванков.

Владислав Даванков и ранее выступал против практики многочисленных обращений в правоохранительные органы по формальным поводам. В 2023 году он предложил установить ответственность за «серийное доносительство», заявив, что подобные жалобы отвлекают госорганы от действительно значимых нарушений. Позже вице-спикер проводил границу между гражданской бдительностью и «профессиональными доносами», подчёркивая, что первое предполагает стремление предотвратить конкретную угрозу, а не постоянный поиск нарушителей.