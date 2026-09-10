«‎Даю совет как друг»: Глава МИД Италии призвал Зеленского изменить формат переговоров

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина должна привлечь к мирному процессу не только Францию и Германию, но также Италию и Польшу. По словам министра, европейские страны должны участвовать в обсуждении урегулирования совместно, а не отдельными группами, сообщает итальянское агентство ANSA.

«Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленскому следует обратить внимание не только на отдельные европейские государства, но и на все государства ЕС. Я говорю Зеленскому, даю ему совет как друг Украины: хорошо бы вовлечь в переговорный процесс не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу», — заявил Таяни.

При этом глава итальянского МИД подчеркнул, что Рим продолжит оказывать Киеву поддержку в сфере обороны, однако не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину.

Напомним, Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Киеве 6 сентября после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Life.ru рассказывал, как профайлер заметил у Уиткоффа «испанский стыд» во время шуток украинской делегации. По оценке специалиста, мимика американского переговорщика указывала на сильное напряжение и неловкость. В Раде констатировали, что Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в большом шоке.