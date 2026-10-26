Украина больше не располагает аргументами, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его оценке, даже дальнейшее санкционное давление на Москву не изменит положение Киева.

«Суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет, поскольку Украина уже ничего не может предложить в переговорном процессе», — написал Дэвис в соцсети X.

Так он отреагировал на высказывание Владимира Зеленского, который выступил против досрочной отмены антироссийских ограничений. Украинский политик опасается, что их снятие лишит Киев и его партнёров рычагов давления ещё до начала переговоров на высшем уровне.

В интервью телеканалу ТСН Зеленский пояснил, что не хотел бы подходить к возможной встрече лидеров России, США и Украины в условиях, когда все санкции уже отменены. По его мнению, вопрос об их снятии следует решать после завершения конфликта.

Дэвис, в свою очередь, считает, что исход противостояния уже не зависит от санкционной политики Запада. Он убеждён, что Москва добьётся поставленных целей либо дипломатическим путём, либо на поле боя.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп ожидает возобновления трёхсторонних переговоров в ближайшее время. Американский президент выразил уверенность в заинтересованности обеих сторон в соглашении, но конкретных сроков не назвал. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал проведение консультаций в Абу-Даби в середине ноября. Предполагается, что сначала за стол переговоров сядут представители экспертных групп.