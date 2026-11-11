Около 25% бойцов Добровольческого корпуса, получивших тяжёлые ранения, после реабилитации вернулись в боевые подразделения и продолжают выполнять задачи в зоне СВО. Среди них есть военнослужащие, перенёсшие ампутации. Об этом РИА Новости рассказал руководитель психологической службы корпуса Сергей Шарапа.

«Ребята после тяжёлых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусе», — сообщил он.

По словам Шарапы, восстановление после тяжёлого ранения требует не только медицинской помощи, но и активного участия самого военнослужащего. Особенно важную роль в этом процессе играют поддержка близких и работа психологов.

Специалист считает, что примерно половина усилий по восстановлению приходится на врачей и медперсонал, а остальная часть зависит от самого пациента. При этом речь идёт об оценке психолога, а не об универсальной медицинской формуле.

Сам Шарапа хорошо знаком с длительной реабилитацией. Несколько лет назад он перенёс сложное лечение онкологического заболевания и получил третью группу инвалидности. После восстановления здоровья и снятия инвалидности в 2024 году мужчина отправился добровольцем на СВО. Сначала он служил в эвакуационной группе, а позднее возглавил психологическую службу Добровольческого корпуса.

Ранее Life.ru рассказывал о российском бойце, который пережил четыре клинические смерти и ампутацию ноги, но после реабилитации вернулся в зону СВО. Военнослужащий с позывным Охотник продолжил службу в должности помощника командира батальона по огневому поражению.