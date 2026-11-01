Россия продолжает объяснять свою позицию представителям западных СМИ, хотя некоторые журналисты не понимают её даже после многократных разъяснений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представителя Кремля спросили, почему корреспонденты российских СМИ не присутствуют на западных пресс-конференциях, тогда как журналисты NBC, BBC и других иностранных изданий могут задавать вопросы президенту Владимиру Путину.

«Ребята из NBC, из BBC, они должны нами окармливаться, мы должны им всё рассказывать, объяснять. Даже с десятого раза они не понимают», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, трудности возникают и в тех случаях, когда иностранным корреспондентам удаётся разобраться в российской позиции. Песков считает, что этому могут препятствовать редакции западных СМИ.

«Когда они начинают понимать, их редакции не дают им понять до конца. Мы должны стараться», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков высказался об участии американского телеканала Newsmax в освещении гуманитарной операции в Алёшках. Он подчеркнул, что для него гораздо важнее присутствие на месте событий российских журналистов, чем представителей зарубежных телеканалов.

Кроме того, недавно помощник президента Юрий Ушаков обвинил Financial Times в распространении дезинформации о телефонном разговоре Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре потребовал от издания исправить публикацию, однако редакция отказалась вносить изменения.