Европа оказалась охвачена масштабными беспорядками из-за накопившихся ошибок политического курса времён бывшего президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, протестная волна добралась даже до Швейцарии, которая традиционно ассоциируется со стабильностью и нейтралитетом.

«Даже Швейцария горит, в то время как Европа взрывается из-за накопившихся ошибок мышления эпохи Байдена», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Таким образом российский политик отреагировал на публикацию блогера Марио Науфала, который поделился кадрами массовых беспорядков в швейцарском Цюрихе. Науфал с иронией отметил, что Швейцария всегда считалась страной, куда люди стремятся переехать ради мира и нейтралитета.

Поводом для комментария стали события в Цюрихе, где вечером 31 октября несанкционированная демонстрация переросла в столкновения с правоохранителями. Как ранее сообщал Life.ru, участники акции начали возводить баррикады из мусорных контейнеров и поджигать их.

Протестующие забрасывали полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. В ответ силовики применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Беспорядки охватили район Лангштрассе и прилегающие улицы. Горели электровелосипеды, электросамокаты и припаркованный автомобиль. Кроме того, были повреждены витрины магазинов и остановка общественного транспорта.

На улицы вышли несколько сотен человек. К демонстрации ранее призывали левые радикальные группировки. Среди тем протеста назывались война в секторе Газа, действия полиции и усиление ультраправых движений. К половине второго ночи обстановку удалось стабилизировать. Размер ущерба ещё устанавливается.

При этом Швейцария стала далеко не единственной европейской страной, столкнувшейся с уличными беспорядками.

В Германии масштабные молодёжные выступления 31 октября охватили более 30 городов. Как писал Life.ru, только в Берлине полицейские задержали более 60 человек, а 27 правоохранителей получили лёгкие травмы. Участники демонстраций выступали против возможного возвращения обязательной военной службы, роста стоимости жизни и сокращения социальных расходов. В отдельных городах протесты сопровождались столкновениями с силовиками и повреждением имущества.

Серьёзное обострение произошло и во Франции. По информации Life.ru, во время массовых выступлений против роста стоимости жизни 31 октября задержали 565 человек. По официальным данным, в демонстрациях участвовали около 320 тысяч жителей страны, из них порядка 70 тысяч — в Париже. В столице протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Один из правоохранителей пострадал.