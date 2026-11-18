Перед покупкой новогоднего тура стоит выяснить, какие услуги входят в стоимость поездки и кто отвечает за их выполнение. Иначе встреча с Дедом Морозом, праздничные мероприятия или трансфер могут потребовать дополнительных расходов. Что обязательно проверить в договоре, Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Само название «новогодний тур» не определяет правовой режим: значение имеют состав услуг и условия договоров. Для поездок по России турпродукт предполагает размещение и как минимум одну предусмотренную законом услугу — например, перевозку или экскурсионное обслуживание. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

По словам Виноградова, важно разобраться, что именно предлагает организатор: туристский продукт, отдельную экскурсию или гостиничный праздничный пакет. От этого зависят применимые правила и то, кому предъявлять претензии при возникновении проблем.

При покупке тура юрист советует проверять не только цену, но и перечень оплаченных услуг, условия изменения программы и отказа от поездки. Эти вопросы регулируются законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом о защите прав потребителей и новыми правилами реализации туристского продукта, вступившими в силу 1 сентября 2026 года.

В договоре и приложениях необходимо подробно указать условия проживания, перевозки и праздничной программы, а также возможные дополнительные расходы. Например, если туристам обещают поездку в резиденцию Деда Мороза, следует проверить, включены ли в стоимость встреча с ним, входные билеты, трансфер и развлечения.

«Обещания менеджера лучше включить в договор или приложение к нему», — отметил Виноградов.

Особое внимание профессор рекомендует уделять организатору поездки. Договор должен содержать сведения о туроператоре, его финансовом обеспечении и порядке предъявления претензий. Перед оплатой стоит проверить компанию в Едином федеральном реестре туроператоров, а посредника — в реестре турагентов и субагентов. Данные продавца необходимо сопоставить с реквизитами получателя платежа.

Сохранить стоит и описание тура на сайте, рекламную программу и переписку с менеджером. Эти материалы помогут подтвердить, какие именно условия и мероприятия были обещаны при покупке.

«При покупке тура онлайн необходимо сохранить не только чек, но и текст договора, приложения и описание предложения в том виде, в котором они существовали на момент оплаты», — подчеркнул профессор.

Договор можно заключить в электронной форме. При этом в зависимости от условий предложения оплата может подтверждать согласие покупателя с договором, поэтому ознакомиться со всеми документами необходимо заранее.

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