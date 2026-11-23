«Дедушки и бабушки на час»: В каких сферах труда востребованы российские пенсионеры
HR-эксперт Лоикова: Востребованность дедушек и бабушек на час растёт в России
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Пенсионеры могут найти работу в торговле, на транспорте, в логистике и на производстве, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. По её словам, особенно ценится опыт в репетиторстве: чем дольше человек преподаёт, тем выше спрос на его занятия.
Тем, кто работал с финансами, доступна бухгалтерия. Профессиональные знания пригодятся и в консалтинге. Среди других вариантов HR-эксперт назвала обслуживание клиентов, в том числе удалённую поддержку, и бытовые услуги. Отдельно она отметила помощь семьям с детьми.
«Те же дедушки и бабушки востребованы «на час» — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребёнка или забрать его из школы», — отметила специалист в пресс-центре НСН.
Ранее аналитики выяснили, на какие вакансии работодатели чаще приглашают пенсионеров. Судя по откликам на резюме, в числе самых востребованных профессий оказались повара, пекари, машинисты спецтехники и санитары.