Пенсионеры могут найти работу в торговле, на транспорте, в логистике и на производстве, рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова. По её словам, особенно ценится опыт в репетиторстве: чем дольше человек преподаёт, тем выше спрос на его занятия.

Тем, кто работал с финансами, доступна бухгалтерия. Профессиональные знания пригодятся и в консалтинге. Среди других вариантов HR-эксперт назвала обслуживание клиентов, в том числе удалённую поддержку, и бытовые услуги. Отдельно она отметила помощь семьям с детьми.

«Те же дедушки и бабушки востребованы «на час» — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребёнка или забрать его из школы», — отметила специалист в пресс-центре НСН.