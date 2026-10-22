Дефицит ударил по ценам: Для чего США задумали «амнистию» танкеров «теневого флота»
Эксперт Юшков: США хотят вернуть «теневые» танкеры на рынок из-за нехватки судов
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США хотят смягчить санкции против части танкеров прежде всего в интересах собственных компаний, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, ограничения сократили число судов, доступных для обычных перевозок нефти, и увеличили расходы экспортёров.
Часть танкеров после попадания под санкции продолжила работать, но для перевозки разрешённого к торговле сырья стала недоступна. Теперь Вашингтон рассчитывает пополнить этот сегмент флота и сдержать подорожание фрахта, рассказал собеседник радио «Комсомольская правда».
«Американцы хотят сделать некую амнистию, чтобы обратно пополнить из теневого флота обычный, потому что в обычном флоте возник дефицит, и цены на перевозку стали расти довольно сильно», — отметил специалист.
По его оценке, сначала американские власти могут допустить к обычным перевозкам небольшое число судов и посмотреть на результат. Само обсуждение послаблений призвано повлиять на ожидания участников рынка. США могут рассчитывать на эмоциональную реакцию, которая поможет немного снизить цены, заключил аналитик.
Напомним, министр энергетики США Крис Райт объявил о планах вернуть часть подсанкционных танкеров к законным перевозкам. Инвесторы смогут выкупать и переоборудовать суда для транспортировки нефти, не подпадающей под ограничения. Возвращение каждого танкера к работе потребует отдельного одобрения американских властей.