Дефицит ударил по ценам: Для чего США задумали «амнистию» танкеров «теневого флота»

США хотят смягчить санкции против части танкеров прежде всего в интересах собственных компаний, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, ограничения сократили число судов, доступных для обычных перевозок нефти, и увеличили расходы экспортёров.

Часть танкеров после попадания под санкции продолжила работать, но для перевозки разрешённого к торговле сырья стала недоступна. Теперь Вашингтон рассчитывает пополнить этот сегмент флота и сдержать подорожание фрахта, рассказал собеседник радио «Комсомольская правда».

«Американцы хотят сделать некую амнистию, чтобы обратно пополнить из теневого флота обычный, потому что в обычном флоте возник дефицит, и цены на перевозку стали расти довольно сильно», — отметил специалист.

По его оценке, сначала американские власти могут допустить к обычным перевозкам небольшое число судов и посмотреть на результат. Само обсуждение послаблений призвано повлиять на ожидания участников рынка. США могут рассчитывать на эмоциональную реакцию, которая поможет немного снизить цены, заключил аналитик.