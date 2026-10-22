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Опубликовано 22 октября, 10:06

Дефицит ударил по ценам: Для чего США задумали «амнистию» танкеров «теневого флота»

Эксперт Юшков: США хотят вернуть «теневые» танкеры на рынок из-за нехватки судов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

США хотят смягчить санкции против части танкеров прежде всего в интересах собственных компаний, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, ограничения сократили число судов, доступных для обычных перевозок нефти, и увеличили расходы экспортёров.

Часть танкеров после попадания под санкции продолжила работать, но для перевозки разрешённого к торговле сырья стала недоступна. Теперь Вашингтон рассчитывает пополнить этот сегмент флота и сдержать подорожание фрахта, рассказал собеседник радио «Комсомольская правда».

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«Американцы хотят сделать некую амнистию, чтобы обратно пополнить из теневого флота обычный, потому что в обычном флоте возник дефицит, и цены на перевозку стали расти довольно сильно», — отметил специалист.

По его оценке, сначала американские власти могут допустить к обычным перевозкам небольшое число судов и посмотреть на результат. Само обсуждение послаблений призвано повлиять на ожидания участников рынка. США могут рассчитывать на эмоциональную реакцию, которая поможет немного снизить цены, заключил аналитик.

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Напомним, министр энергетики США Крис Райт объявил о планах вернуть часть подсанкционных танкеров к законным перевозкам. Инвесторы смогут выкупать и переоборудовать суда для транспортировки нефти, не подпадающей под ограничения. Возвращение каждого танкера к работе потребует отдельного одобрения американских властей.

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Борис Эльфанд
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