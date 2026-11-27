Одной из возможных причин остановки сердца во время перелёта может стать гипоксия — состояние, при котором тканям не хватает кислорода, предупредил кардиолог Юрий Конев. По его словам, давление в салоне ниже, чем на земле, и при некоторых заболеваниях пассажир может хуже переносить эту разницу.

У здорового человека выраженная нехватка кислорода в полёте маловероятна. На дальних рейсах добавляется ещё один фактор: пассажир часами сидит почти неподвижно, из-за чего кровь застаивается в ногах. У людей со склонностью к тромбозу могут образоваться тромбы. Невролог Павел Хорошев добавил, что изменение давления может сказаться на сердечном ритме.

«Как правило, причиной остановки сердца является нарушение специального узла, который отвечает за автоматизм сокращений. В целом он достаточно самостоятелен, но различные факторы могут повлиять на его работу, в том числе изменение давления и декомпрессионная болезнь», — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».